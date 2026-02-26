Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα που εκδόθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει γενικά αίθριες συνθήκες στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αρχικά αίθριος καιρός, με παροδική αύξηση των νεφώσεων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε βόρειους-βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αρχικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι το μεσημέρι και στρεφόμενοι το απόγευμα σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Στη δυτική Μακεδονία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα, όπου αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη στην Ήπειρο χαμηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αρχικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα στις Κυκλάδες και από το απόγευμα στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βόρειους-βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, λίγο χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το πρωί.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών σε Ιόνιο, ηπειρωτικά, Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 1 Μαρτίου: Αίθριος καιρός στα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοδυτικά.

Δευτέρα 2 Μαρτίου: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.