Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά και βορειοδυτικά ηπειρωτικά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 12 και τοπικά 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στους 14 με 16 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξει τους 17 και πιθανώς τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, ωστόσο από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 και τοπικά 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες, οι οποίες παροδικά το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το μεσημέρι και βαθμιαία στροφή από το απόγευμα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς.

Πώς θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Ασθενείς βροχές κατά τόπους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή, στην Πελοπόννησο – κυρίως στη δυτική και νότια – και στο νότιο Ιόνιο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τόπους θα σημειώνονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 10 με 11 και τοπικά 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 και πιθανώς 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: Ήπιος καιρός με τοπικές νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα

Το Σάββατο, τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.