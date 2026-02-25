Μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες που έπληξαν την Αττική, η Αθήνα μπαίνει σε… ανοιξιάτικο ρυθμό. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες αναμένεται ηλιόλουστος, με αυξημένες θερμοκρασίες και ήπιους ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα (25/02), αναφέρει ότι από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα είναι γενικά ανοιξιάτικος. Λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να προκαλούνται βροχές ή καταιγίδες.

Ο υετός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής προς το τέλος της εβδομάδας. Γενικά θα επικρατήσει νηνεμία, χωρίς θυελλώδεις ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, αγγίζοντας κατά μέσο όρο 13-18°C, με ορισμένες περιοχές της Αττικής να σημειώνουν ακόμη και μονοψήφιες τιμές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι ο καιρός θα παραμείνει ήρεμος, τυπικά ανοιξιάτικος, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Η ανάρτηση Κολυδά:

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

✅Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει μια περίοδο με μικρές εναλλαγές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ο υετός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τα περισσότερα σενάρια να δίνουν μηδενικά ή οριακά ποσά και μόνο προς το τέλος να εμφανίζεται μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.

✅Οι άνεμοι κινούνται γενικά σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά επεισόδια ή θυελλώδεις ριπές. Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές.

✅Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε έναν σχετικά ήρεμο, τυπικά ανοιξιάτικο καιρό, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικές μεταβολές.