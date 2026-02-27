Ο καιρός των επόμενων ημερών θα διατηρηθεί ήπιος και σχετικά σταθερός, με κύρια χαρακτηριστικά τα διαστήματα ηλιοφάνειας, τις τοπικές ασθενείς βροχές το Σάββατο και τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι, ενώ δεν θα λείψουν οι πρωινές ομίχλες και ο τοπικός παγετός στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: Ηλιοφάνεια, νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά – πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης – καθώς και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας, στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και σε τμήματα των δυτικών Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθεί και σχηματισμός ομίχλης.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και βαθμιαία ανατολικοί, εντάσεως 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Σταθερή θερμοκρασία – Πρωινός παγετός στα ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και τα ανατολικά θα φτάσει τους 11 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 15 βαθμούς, και τοπικά κυρίως στα δυτικά έως τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθεί τοπικός παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση από το απόγευμα τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μερική ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες έως το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 και τοπικά 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Με τι καιρό θα κάνει ποδαρικό ο Μάρτιος

Κυριακή 1 Μαρτίου: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Περισσότερες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια και τα ανατολικά τους 14 με 15 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια τους 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Δευτέρα 2 Μαρτίου: Αίθριος καιρός και άνοδος θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα, ενώ από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους από τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανό σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αίσθηση ήπιας, πρώιμης ανοιξιάτικης περιόδου στο ξεκίνημα του Μαρτίου.