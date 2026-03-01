Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη. Στα βόρεια τμήματα της χώρας θα παρατηρηθούν αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στις μέγιστες τιμές. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει 14–15°C, τοπικά 16°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν 16–18°C. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα παρατηρηθεί κατά τόπους παγετός.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3–4 μποφόρ (τοπικά 5 στα ανατολικά) και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητοί 2–4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 05–17°C, τοπικά έως 18°C.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2–3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί 04–14°C.

Η συνέχεια της εβδομάδας

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2–4 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα βόρειοι 3–4 μποφόρ, με ενίσχυση στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας 16–18°C και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 19–20°C.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία από τα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν στις περισσότερες περιοχές. Η ορατότητα θα παραμείνει τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2–4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4–5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά.