Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν απότομη πτώση την Τρίτη, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εντείνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Ο βασικός δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 6,6% έως τις 3:08 μ.μ. τοπική ώρα, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,2%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε μείωση κατά 1%.

