Η Ουκρανία αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ημέρες το τεχνικό έργο που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε την έκκλησή του προς τους εταίρους της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια οριστική ημερομηνία για την ένταξη, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σημαντική εγγύηση για τη μελλοντική ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν είναι όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης… Εννοώ ότι δεν είναι έτοιμος ο καθένας να δώσει στην Ουκρανία αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία με δημοσιογράφους μέσω WhatsApp.

Η Ουκρανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ τις πρώτες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, η πορεία του Κιέβου στη διαδικασία έχει επιβραδυνθεί λόγω της Ουγγαρίας, η οποία έχει μπλοκάρει την ομόφωνη έγκριση που απαιτείται για το άνοιγμα των έξι ενταξιακών κεφαλαίων.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που διατηρεί τους στενότερους δεσμούς της ΕΕ με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει κρίσιμες εκλογές τον Απρίλιο, έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του στο τελευταίο πακέτο βοήθειας της ΕΕ προς την Ουκρανία, ύψους 90 δισ. ευρώ για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι διέκοψε τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει την ουκρανική επικράτεια. Από την πλευρά της, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ένταξη στην ΕΕ ως στρατηγικός στόχος

Το Κίεβο θεωρεί την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθοριστική για το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας. Η αναφορά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης περιλαμβάνεται στα σχέδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ επισημαίνουν ότι η Ουκρανία, με μικτό ιστορικό σε ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και κράτους δικαίου, ενδέχεται να χρειαστεί πολυετείς μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθεί πλήρως στα ενταξιακά κριτήρια.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη για την ένταξή της στην ΕΕ μέσα στον επόμενο χρόνο, επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση εξαρτάται από την πολιτική βούληση των εταίρων της. «Εάν πραγματικά πιστεύουν στην Ουκρανία, εάν θέλουν να δουν την Ουκρανία στην ΕΕ, τότε αυτή είναι η ευκαιρία: στο τέλος του πολέμου, να δώσουν στην Ουκρανία μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην επαναλάβουν το λάθος που έκαναν με το ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.