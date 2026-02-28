Η Ρωσία φέρεται να εμφανίστηκε θετική σε πρόταση των Ηνωμένες Πολιτείες για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανού αξιωματούχου.

Όπως ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Kyrylo Budanov, στις τελευταίες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, η ρωσική πλευρά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνει η Ουάσιγκτον για το Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, με στόχο τον τερματισμό της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη από το 1945. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εκφράσει παράπονα ότι η χώρα του δέχεται δυσανάλογη πίεση να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Η Ουκρανία επιδιώκει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα υποχρεώνουν τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να παρέμβουν σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη χαρακτηρίστηκε δύσκολος και δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο, σύμφωνα με Κίεβο και Μόσχα. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Budanov σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί πρόταση για απευθείας συνάντηση κορυφής μεταξύ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία είχε τεθεί στο τραπέζι από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.