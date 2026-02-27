Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι διαπραγματεύτηκε μια προσωρινή τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με στόχο την αποκατάσταση της εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Η πέμπτη τοπική κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκε ο ΔΟΑΕ μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας άρχισε σήμερα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, σε ανακοίνωσή του.

Ο Γκρόσι υπενθύμισε ότι «ο ΔΟΑΕ είχε διευκολύνει πρωτύτερα τέσσερις προσωρινές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, οι οποίες επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν πέντε ξεχωριστές επισκευές σε γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια».