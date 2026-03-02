Η Ουκρανία είναι έτοιμη να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή για να συμβάλει στην κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον οι διεθνείς εταίροι της μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.
Διαβάστε ακόμα: Drone Shahed: Αλλάζουν το πεδίο μάχης κάνοντας επιθέσεις σε… κύματα
Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, η αποτελεσματικότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην αναχαίτιση των ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed έχει φθάσει το 90%. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται εν μέρει στη χρήση ουκρανικής παραγωγής drones αναχαίτισης, τα οποία ενισχύουν σημαντικά την αεράμυνα της χώρας.
«Δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε όλους τους χειριστές μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να στείλουμε μερικούς από αυτούς εάν είναι εγγυημένη η απουσία ρωσικών επιθέσεων εναντίον της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμπίχα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποστολή στο εξωτερικό.
Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
- O Ζελένσκι πρόθυμος να βοηθήσει στην κατάρριψη των ιρανικών drones: Τι ζητεί για αντάλλαγμα
- Οριστική συμφωνία ΚΑΕ ΠΑΟΚ με Τρινκιέρι που αναλαμβάνει από το καλοκαίρι – Στο τιμόνι έως το τέλος της σεζόν ο Μπούτσκος
- Ανησυχία στην Κύπρο: Την ώρα που το Ιράν απειλεί, τα καταφύγια δεν επαρκούν ούτε για τον μισό πληθυσμό