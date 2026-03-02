Η Ουκρανία είναι έτοιμη να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή για να συμβάλει στην κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον οι διεθνείς εταίροι της μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, η αποτελεσματικότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην αναχαίτιση των ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed έχει φθάσει το 90%. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται εν μέρει στη χρήση ουκρανικής παραγωγής drones αναχαίτισης, τα οποία ενισχύουν σημαντικά την αεράμυνα της χώρας.

«Δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε όλους τους χειριστές μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να στείλουμε μερικούς από αυτούς εάν είναι εγγυημένη η απουσία ρωσικών επιθέσεων εναντίον της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμπίχα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποστολή στο εξωτερικό.

