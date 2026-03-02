Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επαίνεσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι συμβάλλουν στον περιορισμό της ικανότητας της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση.

«Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εκεί, μαζί με το Ισραήλ, επειδή εξαλείφεται, μειώνεται η δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούτε μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση ARD από τις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε κάτι τέτοιο», προσθέτοντας πως «μεμονωμένοι σύμμαχοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ».