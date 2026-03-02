Το Ιράν διατηρεί το μεγαλύτερο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων στη Μέση Ανατολή, με περισσότερους από 3.000 πυραύλους που διαθέτουν εμβέλεια έως 2.000 χιλιομέτρων, υψηλή ακρίβεια και δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Πρόκειται για πυραύλους μεγάλης εμβέλειας (MRBM), ενώ παρά τις κυρώσεις η Τεχεράνη συνεχίζει την ανάπτυξη του προγράμματός της.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI), το Ιράν διαθέτει πάνω από 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους με εμβέλεια που φτάνει τα 2.500 χιλιόμετρα. Αναλυτές του CSIS επισημαίνουν ότι τα μοντέλα Sejjil και Khorramshahr μπορούν να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Στο οπλοστάσιο περιλαμβάνονται MRBM όπως ο Sejjil, με εμβέλεια 2.000–2.500 χλμ. και στερεό καύσιμο, καθώς και ο Khorramshahr (εκδόσεις 1–4) με βεληνεκές 2.000–3.000 χλμ. και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 1.800 κιλά. Παράλληλα, οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah-1 και Fattah-2 φτάνουν ταχύτητες Mach 13–15, πραγματοποιώντας ελιγμούς που δυσχεραίνουν την αναχαίτισή τους.

Αναλυτές του CSIS Missile Threat Project σημειώνουν ότι το Ιράν κατέχει πολλαπλούς MRBM με βεληνεκές άνω των 2.000 χλμ., βελτιωμένη ακρίβεια και πιθανή ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, καθιστώντας τους απειλή για Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, αλλά και σε άλλους στόχους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το εύρος. Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) δηλώνουν: «Ο Khorramshahr-4, με βεληνεκές 2.000 χλμ. και φορτίο άνω του 1 τόνου, μπορεί να εξουδετερώσει οποιονδήποτε εχθρό, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι «Μετά τις συγκρούσεις του 2025, το Ιράν διατηρεί περίπου 1.500 πυραύλους και 200 εκτοξευτήρες, αρκετούς για μαζική επίθεση».

Παρά τις κυρώσεις, το Ιράν συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες στερεού καυσίμου για ταχύτερη εκτόξευση και σε υπερηχητικά συστήματα, όπως ο Fattah, που πραγματοποιεί ελιγμούς εντός της ατμόσφαιρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα θα μπορούσε να αναπτύξει διακρατικούς πυραύλους (ICBM) έως το 2035, αξιοποιώντας την υπάρχουσα διαστημική τεχνογνωσία.

Οι δυνατότητες αυτές έχουν ήδη δοκιμαστεί σε επιχειρήσεις, όπως οι επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων το 2020 και κατά του Ισραήλ το 2024. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις περιφερειακές εντάσεις και προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

