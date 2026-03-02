Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε φερόμενο πλήγμα drone που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη στρατιωτική του βάση στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο Λονδίνο. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το περιστατικό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.