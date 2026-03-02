Σε ανάρτησή της το πρωί της Δευτέρας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην επίθεση από drone που σημειώθηκε στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

Όπως έγραψε η ίδια, «Συνομίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Αν και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, θέλω να είμαι σαφής: στέκουμε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri. While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε σε μήνυμά του προς τους πολίτες ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Η τοποθέτηση του προέδρου έγινε μετά το χτύπημα ιρανικού drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr