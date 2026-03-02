Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εξασφάλισε και τυπικά την άνοδό της στη Β’ Κατηγορία, τρεις «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στη σεζόν.

Την Κυριακή (01/03) οι ερυθρόλευκες επικράτησαν με το εμφατικό 5-0 του Εθνικού, με τις Γιάννου και Κατσάνου να πετυχαίνουν από δύο τέρματα και τη Βενιαμίν να προσθέτει ακόμη ένα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα, διευρύνοντας το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί της.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 105 γκολ σε έντεκα αγώνες, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία του, σε μια πορεία που συνδυάζει επιθετική αποτελεσματικότητα και αμυντική σταθερότητα.

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού: