Ενημέρωση πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ζητά ο πρόεδρος οτυ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία.

Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.