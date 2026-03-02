Με ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένεται να κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, χωρίς ακραίες μεταβολές, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Όπως επισημαίνει, οι μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια της χώρας θα φτάνουν αρχικά τους 18–19°C, τιμές υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Από το Σαββατοκύριακο (7–8 Μαρτίου) προβλέπεται σταδιακή πτώση προς τους 14–16°C. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε μονοψήφια επίπεδα, μεταξύ 8 και 11°C, γεγονός που υποδηλώνει ψυχρότερες νύχτες, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει, ότι «ως προς τα φαινόμενα, το διάστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια». Τα περάσματα νεφώσεων θα είναι παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ένταση, ενώ η γενική εικόνα του καιρού παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, μετά τις 10 Μαρτίου υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα, που θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. «Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στη συνέχεια», υπογραμμίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός αύριο Τρίτη 3 Μαρτίου

Την Τρίτη 3 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17-17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη Οι άνεμοι θα από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.