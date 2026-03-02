Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, που γνώριζε από το πρωί σημαντική αύξηση, εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση της QatarEnergy, της κρατικής ενεργειακής εταιρείας, ότι σταματά την παραγωγή του LNG έπειτα από επίθεση με ιρανικά drone.

Στις 14:30 ώρα Ελλάδος, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφαν αύξηση άνω του 39% στα 44,605 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο 2025 (+44,56% στα 46,200 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι, με ισχυρή πτώση άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υπό το βάρος της αμερικανοϊσραηλινής πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Με την έναρξη των συναλλαγών, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες: κατά 1,96% στο Παρίσι, 1,99% στη Φρανκφούρτη, 2,13% στο Μιλάνο και 0,55% στο Λονδίνο.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr