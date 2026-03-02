Με ισχυρή πτώση άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υπό το βάρος της αμερικανοϊσραηλινής πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Με την έναρξη των συναλλαγών, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες: κατά 1,96% στο Παρίσι, 1,99% στη Φρανκφούρτη, 2,13% στο Μιλάνο και 0,55% στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε, καθώς οι πολεμικές εξελίξεις απειλούν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου, με έμφαση στο Κατάρ.

Με το άνοιγμα των αγορών, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου (TTF) σημείωσαν αύξηση 20%, έπειτα από προσωρινό άλμα 22%, στα 38,885 ευρώ. Το επίπεδο αυτό παραμένει χαμηλότερο από την εκτίναξη που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr