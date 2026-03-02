Και οι 11 ομάδες έχουν πλέον αποκαλύψει τα χρώματά τους για το 2026, ενόψει της πρεμιέρα τον Μάρτιο! Συνοψίσαμε τις αλλαγές που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φανατικοί της κορωνίδας στο μηχανοκίνητο σπορ.

Η πρώτη και πιο σημαντική αλλαγή βρίσκεται κάτω από τον μανδύα των μονοθεσίων και αφορά τους κινητήρες. Οι νέοι κινητήρες εξακολουθούν να βασίζονται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων, όπου έχει προστεθεί ένα νέο υβριδικό σύνολο. Χάρη σε αυτόν η ηλεκτροκίνηση κάνει πιο δυνατή την παρουσία της, περίπου το 50% της ισχύος του αυτοκινήτου θα προέρχεται από τη υβριδική μονάδα. Ειδικότερα, οι νέοι κινητήρες της F1 θα βασίζονται περισσότερο στην ηλεκτρική ενέργεια, με κατανομή 50-50 ανάμεσα στο ηλεκτροκινητήρα και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Υπολογίζεται σχεδόν 300% αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος! Επίσης, τα πλαίσια στα μονοθέσια του 2026 είναι μικρότερα και ελαφρύτερα από τα προηγούμενα, όπου και το βάρος τους έχει μειωθεί κατά 30 κιλά. Στις μηχανολογικές αλλαγές αίσθηση κάνει ότι το DRS καταργείται και τη θέση του παίρνει το «Override»: ένα σύστημα που αξιοποιεί την επιπλέον ισχύ από την μπαταρία και ενεργοποιείται στην αρχή της ευθείας.

Δεύτερη αλλαγή η προσθήκη δύο ομάδων: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Audi και Cadillac θα ενταχθούν στο grid της F1 για πρώτη φορά το 2026. Η Audi ανέλαβε την ιστορική ομάδα Sauber και πλέον θα λειτουργεί ως πλήρως εργοστασιακή ομάδα για τη γερμανική μάρκα. H Cadillac, εν τω μεταξύ, είναι μια ολοκαίνουργια προσθήκη στο grid και ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ομάδων στην F1 σε 11 για πρώτη φορά από το 2016. Η αμερικανική ομάδα θα ξεκινήσει το ταξίδι της στην F1 με τις πλάτες της Ferrari, χρησιμοποιώντας τους κινητήρες της ιταλικής μάρκας.

Κοσμογονικές αλλαγές στους οδηγούς δεν υπάρχουν. Ο 18χρονς Αρβιντ Λίντμπλαντ είναι ο μοναδικός πρωτοεμφανιζόμενος οδηγός στο grid το 2026 και εντάσσεται στους Racing Bulls μαζί με τον Λίαμ Λόσον. Ο Βρετανός έχει ρίζες από τη Σουηδία , είναι από τα …σπλάχνα της Red Bull εδώ και αρκετά χρόνια, όντας το πιο πρόσφατο ταλέντο που αναδεικνύεται από τις ακαδημίες της, εξασφαλίζοντας μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε κάθε περίπτωση τα μονοθέσια αναμένεται να είναι πιο αργά σε σχέση με τα προγενέστερα. Υπολογίζεται ότι έχουν χάσει περίπου 2 δευτερόλεπτα ανά γύρο! Ο έμπειρος Λιούις Χάμιλτον δήλωσε ότι είναι πιο αργά αλλά και πιο πολύπλοκα λόγω της υβριδικής λειτουργίας, που σίγουρα ο απλός θεατής δεν θα καταλάβει μέσα στον αγώνα.

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι «διασκεδαστικά» στη συμπεριφορά τους και υπογράμμισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Oι νέοι κανονισμοί θα ισχύσουν για τις πέντε προσεχείς σεζόν (μέχρι και το 2030). Οπότε, όποιος είναι ο πιο ανταγωνιστικός από την πρώτη χρονιά, χτίζει τις βάσεις για πρωτοπορία του του και στο μέλλον.

Εκκίνηση την επόμενη εβδομάδα. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει 24 γκραν πρι, με την έναρξη να γίνεται στην Αυστραλία στις 8 Μαρτίου και την αυλαία να πέφτει στο Άμπου Ντάμπι στις 6 Δεκεμβρίου.

Στις πιο σημαντικές προσθήκες είναι αυτή της Μαδρίτης, που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά γκραν πρι από στις 13 Σεπτεμβρίου. Πάντως, το δεύτερο ισπανικό γκραν πρι αυτό της Βαρκελώνης θα παραμείνει στο πρόγραμμα και θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου. Αντίθετα η Ιταλία χάνει τον έναν εκ των δύο αγώνων που διέθετε παραδοσιακά και θα έχει μόνο αυτό της Μόντσα τις 6 Σεπτεμβρίου.