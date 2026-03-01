Περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί έχουν ήδη εγγραφεί στους «καταλόγους ετοιμότητας» για τις χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και τουρίστες, το Βερολίνο ωστόσο δεν είναι σε θέση να βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ καθώς ο εναέριος χώρος στην περιοχή είναι «εντελώς κλειστός».

Σύμφωνα με τον κ. Βάντεφουλ, ο επαναπατρισμός των Γερμανών που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου είναι προς το παρόν αδύνατος.

«Ο εναέριος χώρος είναι εντελώς κλειστός. Αυτό σημαίνει ότι κανένα αεροσκάφος δεν μπορεί να περάσει, εκτός αν είναι στρατιωτικό. Δεν είμαστε επομένως σε θέση να το κάνουμε», δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της BILD και έκανε λόγο για «δύσκολη κατάσταση», στην οποία «προσπαθούμε να προσφέρουμε σε όλους καλή πληροφόρηση σχετικά με το πότε και το πώς μπορούν να εγκαταλείψουν την περιοχή».

Προς το παρόν είναι αδύνατο να προβλέψουμε πότε αυτό θα είναι δυνατό, αλλά είμαστε κοντά στο να το μάθουμε, πρόσθεσε, ενώ επισήμανε ότι το γερμανικό υπουργείο προειδοποιούσε «εδώ και πολλές εβδομάδες» για την κατάσταση και τα ταξίδια προς τον Κόλπο. «Όσοι έχουν ταξιδέψει εκεί είχαν ήδη ενημερωθεί για τους κινδύνους», ανέφερε.

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί πάντως όλους τους Γερμανούς στη Μέση Ανατολή να εγγραφούν στους καταλόγους και να επικοινωνούν με ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να ενημερώνονται για τις δυνατότητες απομάκρυνσής τους από την περιοχή.