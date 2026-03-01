Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην ανταποδώσει τα χτυπήματα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social, είπε: «Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι σήμερα θα χτυπήσει πολύ σκληρά, σκληρότερα από ό,τι έχει χτυπήσει ποτέ στο παρελθόν. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΟ ΚΟΣΜΟΣ!» Η δήλωσή του έρχεται μετά την προειδοποίηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις και στο Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Η πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και των αμερικανικών τρομοκρατικών βάσεων», ανέφεραν πριν από λίγες ώρες.

O Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios είπε ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για πάρα πολύ καιρό και να καταλάβει τη χώρα ή μπορεί να τον τελειώσει μέσα σε δύο-τρεις μέρες και μετά να πει στους Ιρανούς «ελάτε να τα ξαναπούμε όταν θα μπορέσετε να αναπτύξετε και πάλι το πυρηνικό και το πυραυλικό σας πρόγραμμα». Εκτίμησε μάλιστα, ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό στο Ιράν να επανέλθει μετά από αυτή την επίθεση.