Η ενδεχόμενη παύση λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την Κίνα, προκαλώντας σημαντικό σοκ στην ενεργειακή της ασφάλεια. Ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Πεκίνο, το οποίο στις πρόσφατες δηλώσεις του εκφράζει ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την πιθανή εξάπλωσή της στην ευρύτερη περιοχή.

Αν και η Κίνα δεν δημοσιοποιεί ακριβή στοιχεία, είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο καλύπτει περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής ενεργειακής της κατανάλωσης. Περίπου το 70% του πετρελαίου που χρησιμοποιεί προέρχεται από εισαγωγές, ενώ εκτιμάται ότι το 40-50% αυτών φτάνει από τα κράτη του Κόλπου – όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Σχεδόν όλο αυτό το πετρέλαιο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Μια ενδεχόμενη διακοπή της διέλευσης θα έθετε σε κίνδυνο περίπου το 5-7% της συνολικής ενεργειακής τροφοδοσίας της Κίνας. Αν και δεν θα ήταν καταστροφική, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σημαντικές επιπτώσεις.

Οποιοδήποτε κλείσιμο των Στενών θα προκαλούσε αναταράξεις, χωρίς ωστόσο να αποτελεί πλήρη αιφνιδιασμό. Το Πεκίνο, που παρακολουθεί στενά την αύξηση της έντασης τις τελευταίες εβδομάδες, εκτιμάται ότι επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια. Μεταξύ αυτών, η αναζήτηση πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαίου από άλλους εταίρους, όπως η Ρωσία ή το Καζακστάν, καθώς και η πιθανότητα άντλησης από τα στρατηγικά αποθέματα – επιλογή που θα εφαρμοζόταν μόνο ως έσχατη λύση.

Προς το παρόν, το Πεκίνο αναμένεται να συνεχίσει να ζητά τον τερματισμό των επιθέσεων, την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Αν η σύγκρουση ενταθεί τις επόμενες ημέρες, η Κίνα πιθανότατα θα πιέσει όλες τις πλευρές να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει τα Στενά του Ορμούζ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε αυτό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.