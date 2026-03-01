Το Ιράκ κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρακινής κυβέρνησης.

«Με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον ευγενή λαό του Ιράν και το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου» μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ «σε μια ενέργεια ξεκάθαρης επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μπάσεμ αλ Αουάντι, ανακοινώνοντας το τριήμερο πένθος.

Ο ίδιος κάλεσε να σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «που οδηγούν την περιοχή σε πρωτοφανή επίπεδα βίας».

Η ιρακινή κυβέρνηση είχε καταδικάσει από χθες Σάββατο «την αδικαιολόγητη επίθεση» εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας κατά της χρήσης του εναέριου χώρου και του εδάφους του Ιράκ για τις επιχειρήσεις αυτές.

Αντιδράσεις και πολιτικές ισορροπίες

Το Ιράν ασκεί σημαντική επιρροή στην πολιτική σκηνή του Ιράκ και υποστηρίζει ένοπλες ομάδες, η ισχύς των οποίων έχει ενισχυθεί τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η χώρα παραμένει πεδίο αντιπαράθεσης δι’ αντιπροσώπων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες.

Το Πλαίσιο Συντονισμού, συνασπισμός σιιτικών οργανώσεων με στενές σχέσεις με το Ιράν, εξέφρασε «τη βαθιά του θλίψη και τον τεράστιο πόνο» για «τον χαμό του ηγέτη μάρτυρα, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ».

«Το αίμα του θα παραμείνει ο φάρος που θα καθοδηγεί όλες τις γενιές» και «η κατάρα θα συνεχίσει να στοιχειώνει τους δολοφονικούς σιωνιστές για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η συμμαχία.

Παράλληλα, ο σιίτης ηγέτης Μοκτάντα αλ Σαντρ είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερο πένθος στο Ιράκ, εκφράζοντας τη δική του θλίψη για τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη.