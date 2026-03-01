Δεν ξεχνάει την συνήθεια του και σκοράρει όχι μία αλλά δύο φορές ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Μαροκινό παίκτη του Ολυμπιακού να βρίσκει δίχτυα με διάστημα μόλις 10 λεπτών.

Οι ερυθρόλευκοι, που είχαν αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο, βρήκαν τελικά το γκολ που έψαχναν με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και έβαλαν τις βάσεις για το τρίποντο της νίκης.

Στο πρώτο γκολ και με λίγα μόλις λεπτά να έχει σημειώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο «έλυσε» τον γόρδιο δεσμό και με ασίστ Ροντινέι άνοιξε το σκορ.

Το δεύτερο γκολ σημειώθηκε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, 10 λεπτά αργότερα μετά που σημειώθηκε το πρώτο γκολ μετά από ασίστ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Μαροκινός μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής σκόραρε τελευταία φορά με το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο.

Το πρώτο γκολ που σημειώθηκε

Το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Μαροκινός