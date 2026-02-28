Ταξιδιωτικές οδηγίες για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή εξέδωσαν οι πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας στην περιοχή, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας.

Οδηγίες από την Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, κοντά σε καταφύγιο, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών (oref.org.il).

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός και δεν εκτελούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion. Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εδώ.

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282. Ενημερώσεις δημοσιεύονται στους λογαριασμούς της Πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Χ, Facebook).

Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων

Το Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων συνιστά στους Έλληνες πολίτες στα Ιεροσόλυμα και στη Δυτική Όχθη να παραμένουν σε ασφαλές μέρος, κατά προτίμηση κοντά σε καταφύγια, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών (oref.org.il).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν την παρουσία τους στη φόρμα εδώ. Υπενθυμίζεται ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +972 523032253, e-mail: grgencon.jer@mfa.gr. Πληροφορίες διατίθενται και στις ιστοσελίδες της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ (mfa.gr, Χ, Facebook).

Οδηγίες για τον Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει ταξιδιωτική σύσταση αποφυγής επισκέψεων στον Λίβανο. Οι μη μόνιμα διαμένοντες Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα καλούνται να αναχωρήσουν μέσω των διαθέσιμων εμπορικών πτήσεων.

Για περιπτώσεις ανάγκης, επικοινωνία με το Προξενικό Γραφείο στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +961 71593659.

Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Εν συνεχεία των σημερινών εξελίξεων παρακαλείσθε όπως περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, παραμείνατε στις οικίες σας και σε ασφαλές μέρος».

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν θα ενημερώνει τους πολίτες σε τακτική βάση. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +30 6984 904699.

Σαουδική Αραβία, Ομάν και Υεμένη

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν να επιδεικνύουν προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Υεμένη καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εδώ.

Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνία με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: 00966 50 609 0207. Ενημερώσεις δημοσιεύονται στον λογαριασμό της Πρεσβείας στο «Χ» (GreeceinKSA) και στην ιστοσελίδα mfa.gr.