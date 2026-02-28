Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν, στις 16.00 (ώρα Νέας Υόρκης), με αφορμή την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συνεδρίασης για τον αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ισραηλινές διπλωματικές πηγές, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, συντονίζονται ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ντάνι Ντανόν θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ και θα υπογραμμίσει πως «το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ενωμένο και αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του έναντι οποιασδήποτε υπαρξιακής απειλής. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος».

Παρέμβαση του Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη σημερινή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνέπειες στην περιφερειακή σταθερότητα.

«Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι «ο Χάρτης απαγορεύει ρητά την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους», επισημαίνοντας την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Έκκληση για αποκλιμάκωση

Ο Γενικός Γραμματέας απηύθυνε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και επιστροφή στη διπλωματία. «Εάν αυτό