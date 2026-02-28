Η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως ανέφερε, το Βερολίνο βρίσκεται σε συνεχή και στενή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους του σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι είχε λάβει ενημέρωση για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν μέσω των διαύλων επικοινωνίας που διατηρεί η χώρα του με τους συμμάχους της.

“Χάρη στους διαύλους (επικοινωνίας) που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ”, έγραψε ο πρόεδρος στο Χ, επιβεβαιώνοντας την έγκαιρη πληροφόρηση της Βαρσοβίας.