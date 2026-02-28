Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ανταποκριτής του AFP, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι κλείνουν τον εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν επισημάνει ότι έκλεισαν “μερικώς και προσωρινά” τον εναέριο χώρο για προληπτικούς λόγους.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Αξιωματούχος του Κατάρ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο.

Εξάλλου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που είχαν στόχο το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης) στο νότιο τμήμα της Βαγδάτης.

Την ίδια ώρα όπως αναφέρει το CNN, η βάση του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν έγινε στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «ενεργή». Η βάση φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο του Ναυτικού.

Βίντεο ντοκουμέντο που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τη στιγμή που το Ιράν χτυπά τη βάση του 5ου Στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy’s 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026