Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωταγωνιστή τον πρώην επικεφαλής του WWE, της γνωστής αμερικανικής εταιρείας διοργάνωσης αγώνων κατς, Βινς Μακμάν.

Ο 80χρονος Μακμάν ενεπλάκη σε τροχαίο στο Κονέκτικατ, κοντά στην έδρα της εταιρείας του. Η πολυτελής Bentley που οδηγούσε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κινούνταν με υψηλή ταχύτητα πριν συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Ευτυχώς, ούτε ο Μακμάν ούτε ο άλλος οδηγός τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο επιχειρηματίας εθεάθη έξω από το αυτοκίνητό του να συνομιλεί με τις αρχές, ενώ το όχημά του υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Στο σχετικό βίντεο, ο 80χρονος ήταν εμφανώς ζαλισμένος μετά τη σύγκρουση, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.