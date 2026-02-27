Η 16χρονη Λόρα βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των Αρχών, όμως η πορεία της ζωής της φαίνεται πως εξαρτάται, περισσότερο από ποτέ, από τις δικές της αποφάσεις.

Το κορίτσι καλείται τώρα να επιλέξει το επόμενο βήμα της. Θα επιστρέψει στην οικογένειά της ή θα ζητήσει να μείνει μακριά της;

Ο πατέρας της, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, ανέφερε ότι «ξέρω μόνο ότι είναι στην αστυνομία. Δεν την έχω δει και δεν έχω μιλήσει μαζί της. Στο Βερολίνο βρίσκεται, δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή. Από ό,τι έχω καταλάβει έχει πιεστεί από το σοκ. Ήταν 50 μέρες μακριά».

Η παρουσία του στη Γερμανία θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες εξελίξεις. Ωστόσο, γύρω από τη σχέση του με τη Λόρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, με την αλήθεια να παραμένει γνωστή μόνο στην οικογένεια.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον όλους είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα διεκδικήσουν οι γονείς την επιστροφή της ή θα επιλέξουν να παραμείνει σε δομή φιλοξενίας ή κοντά σε συγγενικά πρόσωπα;

Όπως επισημαίνουν όσοι παρακολουθούν την υπόθεση, προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι μία: να βρει η 16χρονη την ηρεμία της.

Ποια θα είναι η τύχη της 16χρονης

Ο δικηγόρος Χρήστος Περπερίδης εξήγησε στο Live News τι προβλέπεται σε περίπτωση που η ανήλικη δεν θελήσει να επιστρέψει στους γονείς της.

«Αν το παιδί όντως δεν επιθυμεί να επιστρέψει στους γονείς του, επειδή είναι ανήλικο, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα του ποιος θα αποφασίζει για τη ζωή του. Υπάρχει διαδικασία που προβλέπεται βάσει γερμανικού δικαίου. Οι κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να παρέμβουν και, αν κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο το καλό του παιδιού, ενδέχεται να κινηθεί διαδικασία προσωρινής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η βούληση του παιδιού δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός πρέπει να διερευνήσουν τους λόγους που δεν θέλει να επιστρέψει στους γονείς του. Αν προκύψουν ενδείξεις κακοποίησης ή άλλες επιβαρυντικές συνθήκες, τότε θα κινηθεί διαδικασία οικογενειακών διαφορών και ενδεχομένως και ποινική».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη Λόρα παρουσιάστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα» στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους στο Βερολίνο, πιθανότατα αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά στη 24ωρη γραμμή βοήθειας. Αμέσως ειδοποιήθηκε η γερμανική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου δήλωσε στο ΒΗΜΑ: «Χθες, γύρω στις 15.00, λάβαμε τηλεφώνημα από την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους ότι το κορίτσι εμφανίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αυτό μας καθησύχασε, γιατί γνωρίζαμε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε με το αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη».

Η ανήλικη εξήγησε στους αστυνομικούς τους λόγους που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι της στην Ελλάδα και να ταξιδέψει μόνη στη Γερμανία. Η κατάθεσή της δόθηκε στα γερμανικά, ενώ το περιεχόμενό της δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας η 16χρονη δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα και αυτή τη στιγμή φιλοξενείται σε ειδική δομή.

Ο πατέρας της, που βρισκόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ η μητέρα παραμένει στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

Ο ίδιος τόνισε: «Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί, μπορώ και τώρα να το κάνω, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει».

Σε ερώτηση για το μέλλον της, σημείωσε: «Θα πρέπει να το δούμε, να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια λύση. Θα το δούμε αν θα θελήσει να μείνει εδώ στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη… Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Στην οικογένεια όλα ήταν καλά, όλα καλά».