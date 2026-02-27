Ο Βινίσιους Τζούνιορ διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το συμβόλαιό του μπαίνει στην τελική του ευθεία. Με 18 μήνες να απομένουν και τις συζητήσεις για ανανέωση να μετατίθενται για το καλοκαίρι, η υπόθεση μόνο δεδομένη δεν θεωρείται. Οι απαιτήσεις της πλευράς του παίκτη δεν έχουν ακόμη βρει απόλυτη ανταπόκριση και αυτό έχει ανοίξει παράθυρο ενδιαφέροντος από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και φέρεται να έχει μεταφέρει στο περιβάλλον του Βραζιλιάνου την επιθυμία να μην προχωρήσει άμεσα σε επέκταση συνεργασίας.

🔵El City insta a Vinicius a que no renueve ✍️@AlejandroAlcza2https://t.co/63oEbVzw3A — Diario SPORT (@sport) February 26, 2026

Το σχέδιο διαδοχής στον πάγκο

Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αν ο Καταλανός αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, οι «πολίτες» θέλουν να έχουν έτοιμο το πλάνο για την επόμενη εποχή. Παρότι ο ίδιος προτιμά τον Ροντρίγκο, η Ρεάλ τον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο.

Έτσι, ο Βινίσιους προβάλλει ως πιο ρεαλιστικός στόχος, με τη Σίτι διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά οικονομικά. Μια πιθανή αποχώρησή του θα άλλαζε τις ισορροπίες στη Μαδρίτη, ίσως ανοίγοντας χώρο για μετατόπιση του Κιλιάν Μπαπέ στα άκρα και αναζήτηση καθαρόαιμου φορ.