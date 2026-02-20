Η Μπενφίκα ξεκίνησε εσωτερική έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν δύο οπαδοί που, σύμφωνα με βίντεο, φέρονται να προέβησαν σε ρατσιστικές χειρονομίες κατά του Βινίσιους Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι-οφ του Champions League.

Εκπρόσωπος της ομάδας ξεκαθάρισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι, σε περίπτωση που τα άτομα αυτά είναι μέλη της Μπενφίκα, μπορεί να κινηθούν διαδικασίες που φτάνουν έως και στη διαγραφή τους.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα social media και αναδημοσιεύτηκε ακόμη και από τον πρώην Άγγλο διεθνή Ρίο Φέρντιναντ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας της 17ης Φεβρουαρίου στο «Ντα Λουζ» διακόπηκε για περίπου 11 λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε ο Βινίσιους (1-0). Ο Βραζιλιάνος κατήγγειλε στον διαιτητή ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα, με την UEFA να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα. Από την πλευρά του, ο Πρεστιάνι αρνείται τις κατηγορίες.