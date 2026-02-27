Στην εκπομπή Football Talk των «Νέων» που μεταδίδεται σήμερα, θα συζητηθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού που πέτυχε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League, αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 12 Μαρτίου στη Λεωφόρο, μετά από έγκριση της UEFA και τις απαραίτητες βελτιώσεις στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία με τον αποκλεισμό από τη Θέλτα, παίζοντας και στην Ισπανία αλλά χωρίς να καταφέρει την πρόκριση. Παρά την ήττα, η ομάδα έδωσε μάχες 60 λεπτών στο γήπεδο, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και ολοκληρώνοντας μια μεγάλη και κουραστική σειρά αγώνων.

Η ΑΕΚ περιμένει να μάθει αντίπαλο

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στους «16» του Conference League, με τις επιλογές να είναι η Τσέλιε ή η Άλκμααρ. Η κλήρωση θα καθορίσει όχι μόνο τον πρώτο αγώνα αλλά και τη διαδρομή μέχρι τον τελικό στη Λειψία.

Παράλληλα, στον Άρη ανακοινώθηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου ως νέος προπονητής, μετά την επίσημη απόλυση του Μανόλο Χιμένεθ, φέρνοντας νέα δεδομένα στον πάγκο της ομάδας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζουν πολλές αναμετρήσεις με το Παναθηναϊκός – Άρης στο προσκήνιο. Τα παιχνίδια αυτά θα κρίνουν πολλές ισορροπίες στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων.