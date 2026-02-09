Ο απόηχος των ντέρμπι σε Βορρά και Νότο, που έφερε την πρωτιά της ΑΕΚ στον βαθμολογικό πίνακα της Super League. Συντονιζόμαστε live με τον Δημήτρη Σπηλιόπουλο, τον Νίκο Τζουάννη, τον Σταμάτη Βούλγαρη, τον Αντώνη Τσακαλέα και τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Σερένα Γουίλιαμς: Σάλος με διαφήμιση που τη δείχνει να κάνει ένεση κατά της παχυσαρκίας (video)
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή της Σερένα Γουίλιαμς να πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό σποτ κατά της παχυσαρκίας, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ένεση με φάρμακο απώλειας βάρους. Η διαφήμιση προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θεατές χαρακτήρισαν το σποτ «αηδιαστικό» και «ντροπή», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για […]
Ο Μπενίτεθ θα παίξει τα ρέστα του κόντρα στον ΠΑΟΚ
Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όσοι όμως εκτιμούν πως οι Πράσινοι θα πάνε για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, λαθεύουν. Ο Ράφα Μπενίτεθ το πιστεύει και οι δηλώσεις του για τόνωση της αυτοπεποίθησης της ομάδας αλλά και ώθηση που θα […]
Μπιανκόν: «Δεχθήκαμε νωρίς ένα γκολ – Δεν καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε»
Ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του εντός έδρας ήττα στη φετινή Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το αποτέλεσμα άφησε προβληματισμό στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων», με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να εμφανίζεται εμφανώς απογοητευμένος μετά το τέλος του ντέρμπι. Ο Γάλλος αμυντικός ανέλυσε την εικόνα της αναμέτρησης, επισημαίνοντας […]
Ο ψίθυρος που έγινε κραυγή στο Φάληρο
Η νίκη του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης», δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα. Μοιάζει περισσότερο με μια αγωνιστική δήλωση από τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ποδοσφαιριστές του. Ένα μήνυμα και από μια ομάδα που πολλοί την είχαν… ξεγραμμένη. Μια βραδιά όπου το «τριφύλλι» έπαιξε σαν να κουβαλούσε στις πλάτες του το βάρος 700 ημερών δίχως διπλό […]
Μπενίτεθ: «Μας δίνει πίστη και ώθηση»
O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε ξεχωριστή αναφορά στην ψυχολογική ώθηση και την πίστη που θα δώσει στην ομάδα του αυτό το αποτέλεσμα. «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχουμε ήταν συνοχή, να […]