Η Πανσέληνος του Μαρτίου 2026 αναμένεται να κορυφωθεί το πρωί της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στις 6:38 π.μ. (ET). Η φετινή λεγόμενη Full Worm Moon θα συνοδευτεί από μια ολική έκλειψη Σελήνης, ένα σπάνιο φαινόμενο που θα κάνει τη Σελήνη να σκοτεινιάσει σταδιακά και να αποκτήσει χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση.

Για να απολαύσετε αυτό το εντυπωσιακό ουράνιο γεγονός, δεν χρειάζεστε κανένα ειδικό εξοπλισμό. Αρκεί να βγείτε έξω και να παρατηρήσετε τη μεταμόρφωση της Σελήνης σε διάστημα μερικών ωρών, καθώς η σκιά της Γης θα την καλύπτει αργά. Το φαινόμενο μπορεί να παρακολουθηθεί με ασφάλεια με γυμνό μάτι.

Η ολική έκλειψη Σελήνης της Πανσελήνου του Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η σκιά της Γης κινείται πάνω από τη φωτεινή επιφάνεια της Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο της λεγόμενης «Blood Moon». Η αλλαγή χρώματος συμβαίνει σταδιακά, καθώς το φως του Ήλιου διαθλάται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, χαρίζοντας στη Σελήνη εκείνη τη χαρακτηριστική χαλκοκόκκινη απόχρωση.

Πότε και πού θα είναι ορατή η έκλειψη

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα είναι ορατή σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Η Σελήνη θα εισέλθει στη σκιά της Γης (penumbra) στις 3:44 π.μ. (EST) και στο κύριο στάδιο της έκλειψης (umbra) στις 4:50 π.μ. (EST). Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί γύρω στις 9:23 π.μ. (EST).

Οι παρατηρητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία, από τη σταδιακή σκίαση έως τη στιγμή που η Σελήνη θα λάβει το χαρακτηριστικό της κόκκινο χρώμα. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές με καθαρό ουρανό θα έχουν την καλύτερη εμπειρία θέασης.

Η Πανσέληνος του Μαρτίου και το φαινόμενο “Worm Moon”

Η ονομασία Worm Moon προέρχεται από τις παραδόσεις που καταγράφει το The Old Farmer’s Almanac. Σύμφωνα με αυτές, οι πρώτοι άποικοι και οι ιθαγενείς λαοί της Βόρειας Αμερικής συνήθιζαν να δίνουν ονόματα στις Πανσελήνους, εμπνευσμένα από τη φύση και τις εποχές. Ο Μάρτιος σηματοδοτεί την περίοδο που το έδαφος αρχίζει να ξεπαγώνει και εμφανίζονται οι πρώτοι γαιοσκώληκες — σύμβολο της αναγέννησης της γης και της άνοιξης.

Η φετινή Πανσέληνος του Μαρτίου θα αποτελέσει μια σπάνια ευκαιρία για τους λάτρεις της αστρονομίας και της φύσης να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα δύο θεαματικά φαινόμενα: την κορύφωση της Σελήνης και μια πλήρη ολική έκλειψη, που θα βάψει τον ουρανό με αποχρώσεις του κόκκινου.