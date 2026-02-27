Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Υποκλοπές: Μια ιστορική ετυμηγορία – Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση
- Το Μονομελές Πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου
- Επέστρεψε την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων
- Ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα μεταξύ άλλων και για απόπειρα κατασκοπείας
Eλλάδα: Προς απαγόρευση η μπούργκα
- Τι εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης
- Τι δήλωσε ο Θ. Πλεύρης
- Τι ισχύει στο εξωτερικό
Σε θέση μάχης… αλλά με χαλασμένες τουαλέτες
- Το «Τζέραλντ Φoρντ» ανοιχτά του Ισραήλ με πρόβλημα στο αποχετευτικό του