Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Υποκλοπές: Μια ιστορική ετυμηγορία – Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου

Επέστρεψε την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων

Ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα μεταξύ άλλων και για απόπειρα κατασκοπείας

Eλλάδα: Προς απαγόρευση η μπούργκα

Τι εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Τι δήλωσε ο Θ. Πλεύρης

Τι ισχύει στο εξωτερικό

Σε θέση μάχης… αλλά με χαλασμένες τουαλέτες