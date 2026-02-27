Η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε προχωρημένη αποσύνθεση, μέσα σε δασική περιοχή στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της περιοχής. Την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος για την ανακάλυψη.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, τα μέλη της σορού ήταν τυλιγμένα μέσα σε σακούλες, ενώ δίπλα βρέθηκε και μία βαλίτσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την ταυτοποίηση του θύματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί το φύλο ή η ηλικία του νεκρού. Οι εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος επήλθε πριν από αρκετό χρονικό διάστημα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ενώ θα ενημερωθεί και η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσικουρίδης, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.