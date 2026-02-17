Πρώην δήμαρχος Σιθωνίας στη Χαλκιδική καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η υπόθεση αφορά ακίνητο 100 στρεμμάτων στη Συκιά Σιθωνίας. Ιδιοκτήτες γειτονικών οικοπέδων είχαν καταθέσει αγωγές κατά της δημοτικής επιχείρησης και του δήμου, επικαλούμενοι χρησικτησία και διεκδικώντας τμήματα του ακινήτου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην δήμαρχος δεν αξιοποίησε τα νομικά μέσα που προβλέπονταν για να αντικρούσει τις διεκδικήσεις των ιδιωτών και να προστατεύσει τα συμφέροντα του δήμου.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν η προάσπιση της δημοτικής περιουσίας. Ανέφερε επίσης ότι εκτελούσε παράλληλα χρέη προέδρου της δημοτικής επιχείρησης και πως δεν γνώριζε τα ακριβή όρια του επίμαχου ακινήτου. Όπως είπε, «Ήταν δύσκολο να δω, αν γίνονταν καταπατήσεις από ιδιώτες. Μπορεί να υπάρχει αμέλεια, αλλά όχι δόλος».

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Η υπόθεση αφορά απιστία σε βάρος ΟΤΑ, τελεσθείσα και με παράλειψη, κατ’ εξακολούθηση, με τη ζημία να υπερβαίνει συνολικά τα 120.000 και 150.000 ευρώ. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο πρώην δήμαρχος να αφεθεί ελεύθερος.

Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ο νομικός σύμβουλος του δήμου για συνέργεια στην πράξη, ενώ αθωώθηκε ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης.