Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική, από τους «Ροζ Πάνθηρες» είδε το φως στη δημοσιότητα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, τέσσερα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο. </p><p>

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν μπει στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, νοίκιασαν οχήματα, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Φέρεται να προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, μαζί με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ.

Παράλληλα, ο 46χρονος, μαζί με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025.

Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.