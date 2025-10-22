Η κλοπή ανεκτίμητων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου έχει σοκάρει τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πίσω από το χτύπημα να βρίσκεται η διαβόητη συμμορία των «Ροζ Πανθήρων».

Ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση και τη σύνδεσή της με τους «Ροζ Πάνθηρες», τη διεθνή οργάνωση που έχει αφήσει το στίγμα της στις πιο εντυπωσιακές κλοπές κοσμημάτων των τελευταίων δεκαετιών.

Το χρονικό της κλοπής

Το πρωί της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και αλυσοπρίονα, εισέβαλαν ανενόχλητοι στο Λούβρο. Μέσα σε λίγα λεπτά έσπασαν τις θωρακισμένες προθήκες, άρπαξαν τα κοσμήματα του Στέμματος της εποχής του Ναπολέοντα και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους κράνη, γάντια και τα εργαλεία της διάρρηξης.

Η αστυνομία έχει αναθέσει την έρευνα στην Ειδική Μονάδα Καταστολής Ληστειών, που αναλύει κάθε κάμερα ασφαλείας της περιοχής και εξετάζει γενετικό υλικό και αποτυπώματα για να εντοπίσει τους δράστες.

«Βλέπουν» τους Ροζ Πάνθηρες

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times και της Le Monde, η μεθοδολογία των δραστών θυμίζει έντονα τη διαβόητη συμμορία των «Ροζ Πανθήρων», γνωστή για τις αστραπιαίες και άκρως οργανωμένες κλοπές πολύτιμων κοσμημάτων.

Ο Σάκης Κεχαγιόγλου, επισημαίνει:

«Οι Ροζ Πάνθηρες είναι μια πανευρωπαϊκή εγκληματική ομάδα με μέλη κυρίως Σέρβους και Κροάτες, που δρουν οργανωμένα και με εξαιρετική τεχνογνωσία. Επιλέγουν πάντα στόχους υψηλής αξίας – κοσμηματοπωλεία, μουσεία, συλλογές. Στο Λούβρο φαίνεται να έχουν ακολουθήσει τη γνώριμη μεθοδολογία τους: Ακρίβεια, ταχύτητα και καμία χρήση βίας».

Ο ποινικολόγος διευκρίνισε πως η συγκεκριμένη ενέργεια χαρακτηρίζεται κλοπή και όχι ληστεία, καθώς δεν υπήρξε απειλή ή χρήση βίας. «Μπορεί να πρόκειται ακόμη και για κλοπή “κατά παραγγελία”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τη γαλλική κοινή γνώμη να παρακολουθεί καθηλωμένη την εξέλιξη της υπόθεσης, που ήδη έχει χαρακτηριστεί ως «η κλοπή του αιώνα».