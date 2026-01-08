Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στην περιοχή της Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όταν ένας άντρας 61χρονος έστησε καρτέρι σε 52χρονο ομοεθνή του, Αλβανικής καταγωγής, έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το xalkidikipolitiki.com, ο δράστης επιτέθηκε μαινόμενος στον 52χρονο, προσπαθώντας να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο. Στην προσπάθεια του να τον αποφύγει, το θύμα μπήκε στο αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να διαφύγει, με τον 61χρονο να τον τραυματίζει.

Στη συνέχεια και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου όπου εντοπίστηκε ο 61χρονος από τις αστυνομικές αρχές. Ο δράστης της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείου Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δύο άνδρες έχουν συγγενικούς δεσμούς και προέκυψαν οικογενειακά ζητήματα, τα οποία προκάλεσαν ένταση στις δύο οικογένειες.