Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γκύζη, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα σε διαμέρισμα στην οδό Λοκρίδος 35. Ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τη γυναίκα του στον λαιμό μετά από καβγά.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα, πήδηξε στο απέναντι δώμα και έπεσε στο κενό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι γύρω στα 60 και 66 ο σύζυγός της. Οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν στις 14:05, διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του αυτόχειρα και δράστη που έγραφε: «Δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτήν την κατάσταση».