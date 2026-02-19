Amber Alert ενεργοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, ύστερα από εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την εξαφάνιση ενός 10χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Το παιδί ονομάζεται Ibrahim Alragab, έχει καταγωγή από τη Συρία, καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,30 μέτρα και είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

🚨 AMBER ALERT – EΞΑΦΑΝΙΣΗ TOY IBRAHIM (ον.) ALRAGAB (επ.) 10 ΕΤΩΝ Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/0SJlzw7rSS pic.twitter.com/2jUy124DAn — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) February 19, 2026

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», με τα Αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.

Η εφαρμογή Missing Alert app είναι διαθέσιμη για κινητά Android και Apple, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και συμβολής στις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού.