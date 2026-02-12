Συναγερμός έχει σημάνει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μα ενεργοποιεί το Missing Alert.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 11/02/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), 14 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 12/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαλλιά μαύρα και μάτια πράσινα. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε πράσινο φούτερ, τζιν παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΧΟΥΝΤ (ον.) ΜΟΧΑΜΑΝΤ (επ.), 14 ΕΤΩΝhttps://t.co/QrVcOi0qS8 pic.twitter.com/vukmQSN5Hn — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) February 12, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

