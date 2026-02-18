Την κινητοποίηση των Αρχών έχει προκαλέσει η εξαφάνιση μιας 20χρονης κοπέλας από την περιοχή της Δάφνης στην Αττική.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert και σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 17/02/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Δάφνης η Ραφαέλα Καλαμιώτη 20 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 18/02/2026 για την εξαφάνιση της Ραφαέλας Καλαμιώτη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΑΕΛΑΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ, 20 ΕΤΩΝhttps://t.co/0JR2SdztuW pic.twitter.com/Z1ZEoxnkPy — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) February 18, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων.