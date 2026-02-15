Δραματικό τέλος είχε το θρίλερ της εξαφάνισης ενός αλιέα που αγνοείτo από τη Δευτέρα (9/2) στη Λακωνία, καθώς χθες Σάββατο (14/2) ένας κάτοικος εντόπισε σορό στη παραλία της Κοκκινιάς.

Ο 60χρονος άνδρας βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα. Η γυναίκα του ψαρά φέρεται να ταυτοποίησε ότι είναι ο άνδρας της. Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του.

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος. Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.