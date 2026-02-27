Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίζεται σε βάρος του 81χρονου, ο οποίος φέρεται να απείλησε μαθητές γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν ομάδα μαθητών γυμνασίου είχε λεκτική αντιπαράθεση με περιοίκο της περιοχής. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 81χρονου για περαιτέρω έρευνα.

Κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου, τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για εξέταση.

«Είδαμε έναν άνθρωπο να κρατά όπλο και να σημαδεύει τους συμμαθητές μας»

Μαθητές που απειλήθηκαν από το όπλο του 85χρονου μίλησαν στο Livw News.

«Ήμασταν μέσα στο σχολείο, φτιάχναμε το πανό για τα Τέμπη. Και απλά μια στιγμή ακούω μια κοπέλα να φωνάζει «όπλο». Σηκώνομαι πάνω επειδή είμαι μεγαλύτερος από τα παιδιά ένα χρόνο, βλέπω έναν ηλικιωμένο, 85χρονο να βγαίνει από το σπίτι. Προτού πάει στην πόρτα έχει έρθει ακόμα πιο κοντά σε εμένα, γιατί όταν έτρεχαν τα παιδιά έμεινα ψύχραιμος, προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Του μίλαγα, δεν είχα φύγει από τα κάγκελα, του μίλαγα, να τον ηρεμήσω, γιατί δεν ήξερα βασικά αν είναι αληθινό ή ψεύτικο το όπλο αλλά προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Με έβριζε χυδαία», ανέφερε μαθητής.

«Ήμασταν με τα παιδιά και κάναμε ένα πανό για τα Τέμπη και απλά είδα όλα τα παιδιά να τρέχουν και ήμουν ακριβώς δίπλα, και γυρνάω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με το όπλο στο χέρι να σημαδεύει τα παιδιά. Δεν του είχαμε πετάξει τίποτα. Τα παιδιά πέταξαν κάτι αλλά μέσα στο σχολείο πήγε, δεν πετάχτηκε προς τον άνθρωπο. Και απλά βλέπω έναν άνθρωπο έξω, να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά και άρχισαν όλα να τρέχουν προς τα μέσα, να το πούνε στους καθηγητές και κάποια παιδιά έχουν και άσθμα», είπε μαθήτρια.