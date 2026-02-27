Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί όταν γεωργικό μηχάνημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στην είσοδο σχολείου στην Πάτρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02), έπειτα από μπλοκάρισμα των φρένων, σύμφωνα με το tempo24.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στην περιοχή Μιντιλόγλι της Πάτρας, όταν το τρακτέρ παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πέδησης ενώ κατέβαινε κατηφορικό δρόμο.

Σύμφωνα με το tempo24, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι τα φρένα δεν λειτουργούσαν, τη στιγμή που μπροστά του κινούνταν περιπολικό της Αστυνομίας. Προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, κατευθύνοντας το όχημα προς την είσοδο σχολείου της περιοχής, όπου κατάφερε τελικά να το ακινητοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, η καρότσα του τρακτέρ αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του περιπολικού.

Ο οδηγός του τρακτέρ τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και διασώστης του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς, οι μαθητές είχαν ήδη αποχωρήσει από το σχολικό συγκρότημα και δεν βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του ατυχήματος.