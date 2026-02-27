«Είναι απλοποίηση, όχι παρακολούθηση». Με αυτή τη φράση, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχολίασε από τη συχνότητα του ΕΡΤnews δίνοντας παράλληλα το στίγμα της μετάβασης στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασαν μερίδα πολιτών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Π.Α. αποτελεί το «κλειδί» που ξεκλειδώνει μια νέα εποχή λιγότερης γραφειοκρατίας, καθώς από το 2026 θα αποτελεί τον μοναδικό αριθμό για κάθε συναλλαγή μας με το Δημόσιο. Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι ο αριθμός έχει ήδη αποδοθεί αυτόματα σε όλους και τα σχετικά email είναι απλώς ενημερωτικά, ενώ τόνισε με έμφαση πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Στόχος της παρέμβασής του ήταν να καταστήσει σαφές ότι η ενοποίηση των κρατικών μητρώων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα) υπό τον Π.Α. γίνεται αποκλειστικά για να μην «παιδεύεται» ο πολίτης με λάθη και καθυστερήσεις.

Πού βρίσκω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Αν έχεις ήδη νέα ταυτότητα ή περιμένεις την έκδοση, μπορείς να δεις τον Π.Α.:

Στην εφαρμογή pa.gov.gr

Μέσω Gov.gr Wallet

Σε ΚΕΠ ή Προξενικές Αρχές

Τι γίνεται αν πρέπει να διορθώσω στοιχεία;

Μικρά λάθη στα μητρώα μπορούν να επηρεάσουν τις δημόσιες συναλλαγές σου.

Μέσα από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που τηρούνται για εσάς στα δημόσια μητρώα, όπως:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Διεύθυνση κατοικίας

Είναι σημαντικό να τα ελέγξετε προσεκτικά, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία σας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τι κάνετε αν ένα στοιχείο είναι λανθασμένο ή έχει αλλάξει

Διόρθωση μέσα στην εφαρμογή:

Αν εντοπίσετε λάθος ή αλλαγή σε κάποιο στοιχείο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ή να επιλέξετε τη σωστή καταχώριση απευθείας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε οι αλλαγές να γίνονται με ασφάλεια και πιστοποίηση μέσω Taxisnet.

Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων:

Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση, η ενημέρωση αποστέλλεται αυτόματα στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

Χρήση Taxisnet και ΕΜΕπ:

Για την επιβεβαίωση και την ενημέρωση στοιχείων απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχετε επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαδικασία για ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη σας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία τους είναι σωστά και τα μέλη της οικογένειας έχουν μοναδικό και έγκυρο Προσωπικό Αριθμό.

Σημαντικά σημεία

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη κι αν τα στοιχεία σας ενημερωθούν.

Η σωστή ενημέρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη για ακριβή ταυτοποίηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο έλεγχος και η διόρθωση μπορούν να γίνουν από το σπίτι σας, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και ταχύτητα.